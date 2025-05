Five Nights at Freddy’s | l’horror tratto dal videogioco cult – Recensione

Dai pixel allo schermo, la tendenza di adattare videogiochi di successo per il cinema sta guadagnando slancio, portando ai fan emozionanti interpretazioni delle loro storie preferite. Con l'annuncio che

Dai pixel allo schermo, seguendo una pratica sempre più comune che vede gli adattamenti di popolari videogiochi ottenere un notevole riscontro, almeno economico, su grande schermo. Quando si è saputo che FiveNights at Freddy’s, amato survival-horror, avrebbe visto la luce in forma di live-action tramite la sempre centratissima BlumHouse Productions, i fan hanno sperato in una trasposizione degna di nota, in grado di far conoscere il franchise a un enorme ed eterogeneo gruppo di neofiti.Il risultato è andato probabilmente al di là di qualsiasi aspettativa, con un incasso worldwide che ha superato i 300 milioni di dollari e un sequel già realizzato in uscita nei prossimi mesi. Ora anche il pubblico di Netflix, dove il film è da poco disponibile, potrà scoprire e valutare se questo successo è stato meritato o soltanto una furba operazione di marketing, abile nello sfruttare i punti forti di un brand altrimenti di relativa nicchia. 🔗Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Five Nights at Freddy’s: l’horror tratto dal videogioco cult – Recensione

Five Nights at Freddy's 2: il primo teaser trailer! - Five Nights at Freddy's 2: il primo teaser trailer!"Chiunque può sopravvivere a cinque notti. Questa volta, non ci saranno seconde occasioni." Dopo il clamoroso successo del primo capitolo, Five Nights at Freddy's 2 segna il ritorno del fenomeno horror targato Blumhouse, aprendo un nuovo, agghiacciante capitolo nel mondo del terrore animatronico.Basato sulla celebre saga di videogiochi di Scott Cawthon, il film è diretto da Emma Tammi (The Wind, Blood Moon), già alla regia del primo episodio che, con un incasso record di 80 milioni di dollari nel weekend di apertura e quasi 300 milioni di ...

Five Nights at Freddy's 2 | Trailer e trama dal nuovo capitolo - Five Nights at Freddy's 2 si prepara ad emulare il successo globale del primo capitolo.A seguito della presentazione ufficiale avvenuta solo qualche giorno fa in occasione del CinemaCon di Las Vegas, con successivo rilascio nella versione originale, il teaser trailer italiano del secondo film targato Blumhouse Productions/Universal Pictures è stato finalmente rilasciato in rete. Assieme al teaser trailer è stata, inoltre, rilasciata la trama ufficiale, senza però rivelare la data d'uscita nel nostro paese.

Five Nights at Freddy's 2: il teaser del sequel anticipa momenti terrificanti e scontri mortali - Universal e Blumhouse hanno condiviso online il primo teaser di Five Nights at Freddy's 2, l'atteso sequel con star Josh Hutcherson. Blumhouse e Universal Pictures hanno condiviso il primo teaser di Five Nights at Freddy's 2, l'atteso sequel del film horror basato sul popolare videogioco. Il secondo capitolo della storia arriverà sugli schermi americani il 5 dicembre e il video pubblicato online mostra qualche anticipazione relativa alla continuazione della storia con protagonista Josh Hutcherson.

