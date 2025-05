Fisciano le imprese firmano il Patto di Responsabilità Sociale per la Città Solare 2035

Fisciano si prepara a diventare la prima città solare della Campania e una delle prime in Italia grazie al programma “Fisciano Comunità Solare 2035”. Venerdì 16 maggio, alle ore 10:30, le imprese locali firmeranno il Patto di Responsabilità Sociale, un'importante iniziativa che segna un passo decisivo verso un futuro sostenibile e innovativo.

