Firenze The King’s Singers in concerto in Duomo

Firenze, 12 maggio 2025 - Il 22 maggio, la Cattedrale di Firenze ospiterà per la prima volta il rinomato gruppo vocale The King’s Singers, in occasione della XXVIII edizione della rassegna di musica sacra O flos Colende. L'evento è promosso e organizzato dall’Opera di Santa Maria del Fiore, sotto la direzione artistica di Gabriele Giacomelli, promettendo un'esperienza musicale indimenticabile nel cuore della città.

