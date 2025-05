Firenze Parcheggi brinda al bilancio | stazione boom ricavi Male la Fortezza e Alberti resta in profondo rosso

Firenze, 12 maggio 2025 – Firenze Parcheggi presenta un bilancio 2024 decisamente positivo, con un utile netto che supera i 3 milioni di euro e ricavi in crescita del 5%, pari a circa 700mila euro in più rispetto all'anno precedente. L’azienda, che gestisce 6mila posti auto in città, ha superato le difficoltà del passato, riportando conti in salute e un patrimonio netto oltre 1 milione di euro.

Firenze, 12 maggio 2025 – Un utile netto superiore ai 3 milioni di euro e ricavi in crescita del 5%, circa 700mila euro in più dell’anno prima. Il bilancio 2024 di FirenzeParcheggi, partecipata di Palazzo Vecchio che gestisce e 6mila posti auto in città, si è chiuso con risultati da brindisi: conti in salute, perdite maturate nel 2020 già riassorbite e un patrimonio netto di oltre 1 milione di euro. Merito anche delle transazioni in crescita: 2 milioni e 964.661 contro i 2 milioni e 909mila del 2023. In pratica 55mila accessi in più. Ma un po’ di amarezza, leggendo fra le carte del consuntivo appena approvato resta. Il dente duole sui canoni che, ogni anno, Fipark deve versare per gli interrati realizzati col project financing di Firenze Mobilità Spa (dove Fipark ha una quota del 17%), per i Parcheggioni di Fortezza e piazza Alberti. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze Parcheggi brinda al bilancio: stazione, boom ricavi. Male la Fortezza e Alberti resta in profondo rosso

