Firenze Chiello in concerto al Teatro Cartiere Carrara

Firenze, 12 maggio 2025 - Il

Firenze, 12 maggio 2025 - Continua il “Chiello Live 2025”, il primo tour nei principali club italiani del cantautore: otto date cariche di emozione e intensità. Mercoledì 14 maggio Chiello sarà in concerto al TeatroCartiereCarrara di Firenze.Ad accompagnare Chiello in questo tour ci sarà una band formata da quattro elementi: Fausto Cigarini (basso e violino), Matteo Pigoni (chitarra), Giulia Formica (batteria) e Francesco Bellani (tastiere).Maurizio Costanzo 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, Chiello in concerto al Teatro Cartiere Carrara

Su questo argomento da altre fonti

