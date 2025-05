Fiorenzuola | la sosta sulle strisce blu si paga con l' app Telepass

A partire dal 12 maggio, pagare il parcheggio sulle strisce blu di Fiorenzuola diventa più semplice grazie all'app Telepass. In collaborazione con Fiorenzuola Patrimonio Srl, i clienti possono gestire la sosta in modo pratico e conveniente, semplificando ulteriormente l'esperienza di pagamento per tutti gli automobilisti.

pagare il parcheggio è ancora più semplice e conveniente per i clienti Telepass. Dal 12 maggio infatti a Fiorenzuola è attivo il pagamento delle strisce blu tramite l'app Telepass. Grazie alla collaborazione con Fiorenzuola Patrimonio Srl, che gestisce il servizio, è possibile pagare la sosta.

