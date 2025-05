Fiorentina Pradè | Serve analisi profonda Non si possono lasciare 8 punti fra Venezia e Monza Squadra fischiata dai tifosi viola

Dopo la sconfitta contro il Venezia, Daniele Pradè ha espresso preoccupazione per i troppi punti persi dalla Fiorentina, evidenziando l'importanza di un'analisi approfondita. Fischiata dai propri tifosi, la squadra deve rivedere la propria performance per non compromettere la stagione, evitando simili battute d’arresto che pesano in classifica e sul morale.