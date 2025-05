Fiorentina Palladino | "Un goal irregolare e un palo condannati dagli episodi"

Il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha commentato la sconfitta contro il Venezia intervenendo su Dazn. Ha sottolineato come un gol irregolare e un palo abbiano condizionato la partita, riducendo drasticamente le speranze di successo della sua squadra in questa fase cruciale della stagione. La delusione per gli episodi sfavorevoli si fa sentire.

