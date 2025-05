Fiorentina Palladino polemico | Primo gol da annullare episodio chiaro! Oggi un’altra batosta dopo l’Europa ora…

Nel post partita della sconfitta per 2-1 contro il Venezia, Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha espresso il suo disappunto riguardo a un presunto episodio arbitrale. Commentando l'annullamento del primo gol, ha sottolineato l'evidenza della situazione e la delusione per un'altra pesante batosta, specialmente dopo la recente eliminazione in Europa.

Le parole di Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, nel post partita della sfida di Serie A contro il Venezia. Tutti i dettagli Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Dazn nel post partita della sfida persa per 2-1 contro il Venezia. GOL VENEZIA – «L'ho rivisto: il Primo gol è un tocco di mano. Ho sentito anche i vostri commenti,

Venezia-Fiorentina, Palladino: "Primo gol irregolare, tocco di mano evidente" - Dopo la sconfitta col Venezia, Raffaele Palladino commenta in conferenza stampa il primo gol di Candé: "Irregolare, era da annullare". E sulla sua Fiorentina: "Dobbiamo approfittare di qualche passo ...

Fedez, archiviata l'indagine per l'aggressione a Iovino: nessuna querela né certificati medici

L’indagine su Fedez per il presunto pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino è stata ufficialmente archiviata.

Trump Riconosce lo Stato di Palestina? Indiscrezioni dalla Stampa Israeliana Accendono il Dibattito

Donald Trump si prepara a un annuncio che potrebbe ridefinire gli equilibri in Medio Oriente. Alla vigilia del suo imminente viaggio in Arabia Saudita, emergono indiscrezioni clamorose: l'ex presidente USA potrebbe riconoscere lo Stato di Palestina.

MotoGP Le Mans: Quartararo da record, pole davanti a Marc Marquez

Fabio Quartararo domina il sabato del Gran Premio di Francia firmando una pole position da record sul circuito Bugatti di Le Mans.