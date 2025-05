Fiorentina ko 2-1 il Venezia scavalca Empoli e Lecce nella corsa salvezza

Il Venezia ottiene una vittoria cruciale battendo 2-1 la Fiorentina, guadagnando così un importante margine nella lotta per la salvezza. Le reti di Candé e Oristanio consolidano la posizione della squadra, superando Empoli e Lecce. Non basta il gol di Mandragora agli ospiti per evitare la sconfitta nel match del Penzo.

(Adnkronos) – Vittoria fondamentale per il Venezia che sconfigge 2-1 il casa la Fiorentina, scavalcando di un punto le dirette concorrenti alla salvezza Empoli e Lecce. A decidere la sfida del Penzo le reti nella ripresa di Candé al 60' e Oristanio al 68'. Inutile il gol degli ospiti di Mandragora al 77'. Un successo.

Colpaccio salvezza del Venezia, Fiorentina ko - Le reti di Candé e Oristanio regalano tre punti d'oro ai lagunari che sorpassano sia Lecce che Empoli, centrando la zona salvezza ... 🔗msn.com