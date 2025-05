Fiorentina battuta anche a Venezia | 2-1 Senza gioco e senza carattere Addio all’Europa e ad ogni scusa Pagelle

La Fiorentina subisce un’altra sconfitta, questa volta a Venezia, lasciando presagire un addio all’Europa e alle giustificazioni. Con prestazioni senza gioco e carattere, le speranze di riscatto svaniscono. Le pagelle commentano un match segnato da episodi controversi, come il primo gol di Candè, potenzialmente viziato, e il colpo del destino sul palo che ha vanificato il possibile pareggio.

Vogliamo trovare i cavilli? Facciamolo: il primo gol del Venezia, autore Candè, poteva essere viziato da un lieve tocco col dorso della mano del giocatore di Di Francesco. E il raddoppio della squadra di casa è stato un autentico colpo del destino: visto che proprio sul palo del possibile pari di Ranieri i veneti sono ripartiti con azione a razzo e cross di Zerbin per la testa di Oristanio. Due a zero e viola alla deriva. Ma non si può giustificare una vera e propria disfatta con questi due episodi pur determinantiL'articolo Fiorentinabattutaanche a Venezia: 2-1. senzagioco e senzacarattere. Addioall’Europa e ad ogniscusa. Pagelle proviene da Firenze Post. 🔗Leggi su .com © .com - Fiorentina battuta anche a Venezia: 2-1. Senza gioco e senza carattere. Addio all’Europa e ad ogni scusa. Pagelle

