Fiorentina | a Venezia oggi ore 1830 vincere per l’Europa Senza Kean Servirà la partita perfetta Formazioni

VENEZIA – Oggi alle 18:30, il Venezia di Eusebio Di Francesco affronta la Fiorentina in un match cruciale per entrambe le squadre. La sfida rappresenta un vero e proprio crocevia: per i lagunari è fondamentale per la salvezza, mentre i viola cercano di rimanere in corsa per un posto in Europa dopo l'eliminazione dalla Conference. La tensione è alle stelle e ogni punto conta.

Venezia – Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia e profondo conoscitore di calcio, ripete che la partita con la Fiorentina sarà decisiva per la permanenza in A dei lagunari. Il problema? Che anche per i viola sarà un match da dentro o fuori, ossia in Europa o no nella prossima stagione, dopo l'eliminazione dalla Conference

