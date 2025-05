Finti malati all' Eav 200% in più scatta l?indagine interna | I pm facciano chiarezza

Un’inchiesta interna all'EAV si è attivata dopo che è emerso un fenomeno preoccupante: finti malati tra i dipendenti. Non si tratta di assenze sporadiche, ma di una vera e propria fuga strategica dal lavoro, specialmente in occasioni critiche come domenica, giornata rossa per i trasporti a Napoli, coincidente con uno sciopero programmato. I PM devono fare chiarezza.

Non erano assenze sporadiche ed estemporanee. Ma una sorta di ritirata strategica dal proprio posto di lavoro. Domenica, giorno rosso per i trasporti a Napoli, con tanto di sciopero organizzato dal. 🔗Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Finti malati all'Eav, 200% in più scatta l?indagine interna: «I pm facciano chiarezza»

