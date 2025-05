Fine vita maggioranza al lavoro per un testo condiviso | basta con la propaganda toscana

La discussione sul fine vita si intensifica nella legislatura, con la maggioranza al lavoro per elaborare un testo condiviso. Il senatore Ignazio Zullo di Fratelli d’Italia esprime l’impegno del Comitato ristretto, mentre le opposizioni reagiscono, alimentando il dibattito. È tempo di superare la propaganda toscana e puntare a un confronto costruttivo.

“Stiamo lavorando in Comitato ristretto per arrivare a un testo il più possibile condiviso sul Finevita“. Così il senatore di Fratelli d’Italia Ignazio Zullo sulla proposta su cui la maggioranza è impegnata. Le opposizioni, come da copione, continuano con le tifoserie a urlare allo scandalo dopo che il governo ha impugnato la legge sul Finevita approvata dalla Regione toscana. “L’obiettivo – spiega Zullo all’Adnkronos – è affermare con forza il valore della vita come bene indisponibile. Integrando al contempo i criteri stabiliti dalla Corte costituzionale in merito all’esimente della punibilità, ma riferiti a persone inserite in un percorso di cure palliative”.Finevita, FdI: la maggioranza è al lavoro su un testocondivisoQuanto ai tempi, l’esponente di Fdi precisa: “Più che correre dietro alle scadenze, riteniamo utile prenderci qualche momento in più di confronto. 🔗Leggi su Secoloditalia.it