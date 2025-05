Fine vita da Fresu Aru e Faa appello per campagna Liberi Subito

Il musicista Paolo Fresu e altre celebri personalità sarde si uniscono per sostenere la campagna "Liberi Subito". In un appello che abbraccia cultura, arte e politica, invitano a riflettere sulle questioni legate al fine vita, promuovendo una maggiore consapevolezza e libertà di scelta. Un'iniziativa che mette in luce l'importanza dei diritti individuali e della dignità umana.

Milano, 12 mag. (askanews) - Il musicista Paolo Fresu, la cantante Claudia Aru, l'ex senatore Luigi Manconi, la cantante e attrice Rossella Faa (video) e le artiste Lucidosottile (video): sono alcune delle personalità sarde appartenenti al mondo della cultura, della politica, dell'arte e della musica che hanno espresso il loro supporto a favore di "LiberiSubito", la campagna di raccolta firme per la legge di iniziativa popolare promossa dall'Associazione Luca Coscioni in tutte le Regioni per garantire tempi certi e procedure chiare per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, così come stabilito dalla sentenza sentenza 2422019 della Corte costituzionale."Il ricorso del Governo Meloni contro la legge Toscana non è motivo per fermarsi, ma è una ragione in più per insistere. In Sardegna, tutti i gruppi di maggioranza hanno firmato la nostra proposta di legge sul Finevita "LiberiSubito", presentata pubblicamente a novembre dello scorso anno, ma da allora non ci sono stati passi avanti: la discussione non è mai iniziata.

Cosa riportano altre fonti

Il collegio di garanzia conferma la conformità della legge sul fine vita in Toscana - Il collegio di garanzia della Regione Toscana, organo ausiliario regionale chiamato a valutare la conformità allo Statuto delle leggi approvate in Toscana, ha deciso all'unanimità che le legge sul fine vita approvata dall'Assemblea toscana a febbraio scorso "non presenta le violazioni statutarie prospettate e che dunque, in relazione ai profili contestati, è conforme allo Statuto". Lo si legge nella decisione presa dal collegio di garanzia che si è riunito stamattina per esaminare il ricorso presentato dal centrodestra.

Fine vita in Toscana: via libera alla legge. Collegio garanzia respinge ricorso centrodestra - Fine vita in Toscana: via libera alla legge. Collegio garanzia respinge ricorso centrodestraFine vita in Toscana, via libera alla legge approvata dal Consiglio regionale della Toscana un mese fa. Respinto giovedì 13 marzo il ricorso presentato del centrodestra con Fratelli d'Italia, Lega Salvini, Forza Italia. Il collegio di garanzia della Regione Toscana, organo ausiliario chiamato a valutare la conformità allo Statuto delle leggi approvate in Toscana, ha deciso all'unanimità che le legge sul fine vita approvata dall'assemblea istituzionale toscana il 12 febbraio scorso "non presenta le ...

Fine vita, "la legge spetta al Parlamento": perché il governo ha impugnato il provvedimento della Toscana - Fine vita, il governo ha deciso di impugnare la legge della Regione Toscana approvata a febbraio. "Spetta al Parlamento legiferare". Il governo ha impugnato la legge sul fine vita della Regione Toscana. Pur riconoscendo la necessità di una legge nazionale sulla questione, il Cdm ritiene che non spetti alle regioni decidere, ma al Parlamento.Fine vita, "la legge spetta al Parlamento": perché il governo ha impugnato il provvedimento della Toscana (Ansa Foto) – notizie.

