Fine vita cure palliative e dignità delle persone Confronto con ’Ferrara Popolare Europea’

In breve da Zazoom:

Ferrara Popolare Europea, col Patrocinio del Comune, invita alla conferenza di oggi alle 17.30 presso Uni Cantemir, in via Contrari 5. L'incontro verterà sulla dignità della persona e il

Ferrara Popolare Europea, col Patrocinio del Comune, organizza oggi alle 17.30, nella sala conferenze della nuova realtà universitaria Uni Cantemir a Ferrara, in via Contrari 5, primo piano, un incontro di approfondimento sul tema della dignità della persona e del ‘Finevita’. "L’esistenza di un vuoto legislativo ha delegato alla giurisprudenza il compito di colmare tali lacune tentando di trovare soluzioni in grado di mediare sul potenziale conflitto tra beni costituzionalmente garantiti. La delicatezza del tema impone una riflessione quanto più possibile aperta a un Confronto anche tra gli operatori sanitari del settore. Ferrara Popolare Europea propone un’occasione di approfondimento tra posizioni diverse e arricchendo il dibattito del contributo di chi opera nell’ambito sanitario". Dopo il saluto del prof. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fine vita, cure palliative e dignità delle persone. Confronto con ’Ferrara . Popolare Europea’

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Fine vita, il testo di Fdi: “Condizione necessaria per il suicidio assistito un percorso di cure palliative” - Dopo i falliti tentativi al Parlamento di far approvare un testo sul fine vita, è stata la Toscana a raggiungere il primo risultato con una legge regionale. Un passo avanti che ha innescato polemiche e annunci di ricorso da parte del centrodestra. E ora Fratelli d’Italia ha pronta una ipotesi di lavoro che però sembra stare un passo indietro alla storica sentenza Dj Fabo/Cappato. “Abbiamo presentato uno schema preliminare sul fine vita per affermare due principi cardine: il primo è che la vita come diritto inviolabile e indisponibile, il secondo – spiega all’Ansa il senatore di Fratelli ... 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Cure palliative e fine vita. Il controsenso della Campania secondo Menorello - C’è un fatto di cronaca che svelerà i veri intendimenti in tema di “fine-vita”: la Campania vuole emulare la Toscana, annunciando una propria legge regionale sul suicidio medicalmente assistito. Finora le regioni e le relative forze politiche che hanno proposto la (incostituzionale) via regionale alla procurata morte si sono al tempo stesso sbracciate nel sostenere che, però, si stavano prodigando anche per le cure palliative, più o meno variamente enfatizzando i servizi resi dalla propria amministrazione (benché in tutte le regioni siano molto insufficienti …). 🔗Leggi su formiche.net

Il collegio di garanzia conferma la conformità della legge sul fine vita in Toscana - Il collegio di garanzia della Regione Toscana, organo ausiliario regionale chiamato a valutare la conformità allo Statuto delle leggi approvate in Toscana, ha deciso all'unanimità che le legge sul fine vita approvata dall'Assemblea toscana a febbraio scorso "non presenta le violazioni statutarie prospettate e che dunque, in relazione ai profili contestati, è conforme allo Statuto". Lo si legge nella decisione presa dal collegio di garanzia che si è riunito stamattina per esaminare il ricorso presentato dal centrodestra. 🔗Leggi su quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

Fine vita, legge con le cure palliative; Cure palliative obbligatorie per accedere al fine vita: il nodo nel nuovo testo sul suicidio assistito; LE CURE PALLIATIVE AL CENTRO DI UN CONVEGNO ALL’OSPEDALE DI CONA; Cure palliative, dichiarazione anticipata di trattamento fine vita. Evento Anp-Cia Reggio Emilia. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Fine vita, cure palliative e dignità delle persone. Confronto con ’Ferrara . Popolare Europea’ - Ferrara Popolare Europea, col Patrocinio del Comune, organizza oggi alle 17.30, nella sala conferenze della nuova realtà universitaria Uni ... 🔗msn.com

Dolore, dignità e libertà: perché la Toscana non va lasciata sola - Saper morire è parte del saper vivere. E se davvero vogliamo una società che rispetta la libertà, non possiamo lasciare sola la Toscana. Perché non difende solo una legge, ma l’idea che la libertà non ... 🔗livesicilia.it

Il governo impugna la legge Toscana sul fine vita: le implicazioni legali - La legge Toscana sul fine vita, approvata a metà marzo, rappresenta un passo significativo nella regolamentazione delle scelte di fine vita in Italia. Questa normativa, la prima del suo genere a livel ... 🔗notizie.it