Fincantieri | ricavi e ordini record nel primo trimestre 2025 crescita del 35%

Nel primo trimestre del 2024, l’azienda ha registrato ricavi di 2.376 milioni di euro, segnando una crescita del 35%. L’EBITDA ha raggiunto 154 milioni, sostenuto dall’eccezionale andamento del settore Shipbuilding (+53%). Con 11,7 miliardi di euro in nuovi ordini, il trimestre rappresenta il miglior risultato mai ottenuto. Il backlog complessivo sale a 57,6 miliardi, evidenziando un forte slancio per la crescita futura.

ricavi a 2.376 milioni in crescita del 35% rispetto al primotrimestre 2024), Ebitda a 154 milioni, anche questo in forte crescita a 54% trainato in particolare dello Shipbuilding (+53%); miglior trimestre di sempre in quanto a nuovi ordini acquisiti pari a 11,7 miliardi di euro (nello stesso periodo del 2024 era stato di 0,5 miliardi), backlog complessivo a 57,6 miliardi di euro. EBITDA margin al 6,5%, in aumento rispetto al 5,7% del 1Q 2024. Sono i conti, in forte crescita, del primotrimestre2025 di Fincantieri approvati dal CdA, riunitosi sotto la presidenza di Biagio Mazzotta.

