Fincantieri nel Q1 ricavi a €23 mld +35% e EBITDA a €154 mln +54%; Folgiero | Risultati frutto di una visione strategica di lungo termine

Nel primo trimestre del 2025, Fincantieri ha segnato un significativo incremento dei ricavi e dell’EBITDA, rispettivamente del 35% e del 54%. Questo impulso è stato principalmente guidato dal settore Shipbuilding, che ha registrato un eccezionale aumento del 53%. I nuovi ordini, pari a €11,7 miliardi, uniti a un backlog record di €40,3 miliardi, confermano la solidità delle prospettive aziendali per l'anno in corso.

Amplifon, nel Q1 ricavi in crescita a €588 mln (+2,6%), EBITDA Adjusted a €140 mln (+3,4%); buyback fino a 150 mln - Indebitamento netto a 997 milioni € e leva finanziaria a 1,67x, dopo investimenti per oltre 80 milioni; acquisiti oltre 220 centri acustici, soprattutto in Polonia, USA, Francia, Germania e Cina Amplifon, nel primo trimestre 2025 ricavi in crescita a €588 mln (+2,6%), EBITDA Adjusted a €140 m 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it