Fincantieri ipotesi di aggiornamento del piano industriale

Fincantieri sta considerando un aggiornamento del piano industriale del 2022, tenendo conto dei nuovi programmi di investimento nella difesa a livello europeo e italiano. Il CEO Pierroberto Folgiero ha risposto a un analista, sottolineando l'importanza di comprendere chiaramente tali sviluppi per orientare le future strategie dell'azienda.

Fincantieri sta iniziando a valutare un aggiornamento del pianoindustriale presentato nel 2022 e a questo scopo attende di capire con chiarezza i nuovi programmi di investimento Ue e italiani nella difesa. E’ quanto afferma il Ceo Pierroberto Folgiero in risposta a un analista che ipotizza un aggiornamento del piano entro fine anno. “Stiamo lavorando in questo senso, ma vogliamo prima valutare quali sono gli impatti del nuovo programma di investimenti nella difesa europeo e italiano. Credo che sia sicuramente una delle discontinuità che dovremmo rivalutare nel nostro pianoindustriale” ha affermato.Folgiero ribadisce che il piano vigente, presentato nel 2022, “è molto ambizioso e che il gruppo è molto soddisfatto perché sta raggiungendo ogni traguardo nei tempi previsti o addirittura meglio”. 🔗Leggi su Ildenaro.it

Cosa riportano altre fonti

Piano di gestione Unesco, il Comitato di pilotaggio riunito per l'aggiornamento - Dopo l'analisi di una serie di dati raccolti nei mesi scorsi, è entrato nel vivo il Comitato di pilotaggio per l'aggiornamento del Piano di gestione del sito Patrimonio mondiale 'Ferrara, città del Rinascimento e il suo Delta del Po', riunito giovedì 10 in Comune.Iscriviti al canale WhatsApp... 🔗Leggi su ferraratoday.it

Aggiornamento del Piano di protezione civile, Fratelli d'Italia: "Più tutele per i fragili nelle emergenze" - "Passa oggi in consiglio comunale l’aggiornamento del Piano comunale di protezione civile; a tale scopo siamo intervenuti con un emendamento per garantire un'informazione più inclusiva e tempestiva alle persone fragili, incluse quelle che vivono nelle proprie abitazioni. E’ questo il significato... 🔗Leggi su cesenatoday.it

Trump: “Da domani dazi reciproci”, ipotesi tariffe universali al 20%, Von der Leyen “dichiara guerra agli Usa”: “Abbiamo piano per vendicarci” - Trump annuncia che domani entreranno in vigore i dazi reciproci con l’ipotesi di tariffe universali al 20%. Von der Leyen minaccia gli Usa, “l’Ue ha un piano per vendicarsi” Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia l’entrata in vigore dei dazi reciproci da domani, con l’ipotesi d 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

Fincantieri, ipotesi di aggiornamento del piano industriale; Giglio Bagnara, spunta Cassa depositi e prestiti: “Appartamenti per i dipendenti Fincantieri”; Il presidente di Fincantieri Claudio Graziano trovato senza vita, il presidente Mattarella: “Profondo…; Claudio Graziano, il presidente di Fincantieri trovato morto in casa. Vicino al letto una pistola e un biglietto. 🔗Cosa riportano altre fonti

Fincantieri, ipotesi di aggiornamento del piano industriale - Fincantieri sta iniziando a valutare un aggiornamento del piano industriale presentato nel 2022 e a questo scopo attende di capire con chiarezza i nuovi programmi di investimento Ue e italiani nella d ... 🔗ildenaro.it

Fincantieri: confermati target piano industriale al 2027, utile dal 2025 - Stabiliti i target intermedi: ricavi 2023 a 7,6 mld (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, - Fincantieri presenta al mercato il piano di indirizzo strategico e i target finanziari del piano ... 🔗ilsole24ore.com

Fincantieri a passo lento, per analisti delude target debito in nuovo piano - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il ritorno all’utile di Fincantieri solo dal 2025 non scalda il mercato che, dopo la pubblicazione del nuovo piano industriale, ha penalizzato i titolo, che si muove ... 🔗ilsole24ore.com