Finanza tech lancia IllimiTED CFO per le PMI

Milano, 12 mag. (askanews) - Finanza.tech presenta IllimiTED CFO, un innovativo servizio per le PMI che integra tecnologia proprietaria avanzata e intelligenza artificiale. Grazie a un team di analisti finanziari altamente qualificati, IllimiTED CFO offre soluzioni su misura per ottimizzare la gestione finanziaria, supportando le piccole e medie imprese nel prendere decisioni strategiche e migliorare la loro competitività sul mercato.

Milano, 12 mag. (askanews) - Tecnologia proprietaria avanzata, tool di intelligenza artificiale e un team di analisti finanziari altamente qualificati. Sono queste le caratteristiche di IllimiTED CFO, il nuovo servizio lanciato da Finanza.tech. Grazie alla combinazione di tecnologia proprietaria basata sull'intelligenza artificiale e al proprio team di esperti, Finanza.tech consentirà alle PMI di dotarsi, a costi accessibili, di un CFO in grado di qualificare, verificare e rendere operative le scelte imprenditoriali di crescita e sviluppo sia per linee interne che esterne. Un'operazione che punta alla crescita del settore e al fornire servizi fondamentali e all'avanguardia alle PMI italiane, come sottolineato da Nicola Occhinegro, CEO & Founder di Finanza.tech."IllimiTED CFO - spiega Occhinegro - è il nuovo servizio ideato e realizzato da Finanza. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Finanza.tech lancia IllimiTED CFO per le PMI

