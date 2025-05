Finalmente arriva il caldo La data da segnarsi sul calendario

Dalla prossima settimana spazio all'anticiclone africano con il primo, vero, assaggio d'estate e temperature diffusamente oltre i 30°C 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Finalmente arriva il caldo. La data da segnarsi sul calendario

Se ne parla anche su altri siti

Arriva il grande caldo in Italia, da questa data sarà possibile andare al mare - Pronti per il ponte del 1 Maggio ? C’è una buona notizia per tutti. Ancora poche ore e il tempo cambierà. Pronti a togliervi felpe e cappotti almeno per qualche giorno Pasqua e Pasquetta, Festa della Liberazione del 25 Aprile e ora ecco il 1 Maggio. Con la collocazione delle Pasqua ad aprile inoltrato, il ... Leggi tuttoL'articolo Arriva il grande caldo in Italia, da questa data sarà possibile andare al mare sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. 🔗Leggi su temporeale.info

Unipol, finalmente si parte. E arriva il giovane Laise - E allora si comincia. Scatta oggi da Casteldebole – il centro intitolato a Umberto Calzolari – la stagione Unipol. Tanti cambiamenti con l’addio del presidente Pierluigi Bissa che è diventato il numero due della federazione nonché membro del parlamento europeo, Poi i cambi di ruolo, con Fabio Betto che da pitching coach è diventato manager. E Lele Frignani che da manager si è trasformato in direttore sportivo. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Sottocorona: "Temperature in calo ma...". Quando arriva il caldo primaverile - In alcune zone del centro e in Sardegna c'è ancora qualche pioggia, premette Paolo Sottocorona nelle previsioni meteo di lunedì 17 marzo. "C'è la possibilità di qualche precipitazione un po' ovunque, ma sono in prevalenza deboli o debolissime, qualcuna appena un po' più consistente sul versante adriatico e sul nord-est", afferma il meteorologo di La7, "però parliamo di piogge moderate". La situazione è in fase di miglioramento dopo il maltempo degli ultimi giorni, e le prossime giornate "vanno anche meglio". 🔗Leggi su iltempo.it

Se ne parla anche su altri siti

Finalmente arriva il caldo. La data da segnarsi sul calendario; In arrivo il caldo afoso in Italia, da questa data via tutti i cappotti; Previsioni Meteo, arriva la svolta totale: ecco quando avremo il bel tempo; Emilia Romagna rovente, quando arriva il fresco: c’è la data. 🔗Cosa riportano altre fonti

Finalmente arriva il caldo. La data da segnarsi sul calendario - Dalla prossima settimana spazio all'anticiclone africano con il primo, vero, assaggio d'estate e temperature diffusamente oltre i 30°C ... 🔗ilgiornale.it

Meteo: ecco quando arriva il Caldo con l'Anticiclone Africano, i dettagli - C'è un ipotetica data in cui potrebbe arrivare l'anticiclone africano. Vediamo meglio nel dettaglio. Dopo un fine settimana nel complesso gradevole per molte regioni italiane, sia dal punto di vista d ... 🔗ilmeteo.it

Arriva l’anticiclone in Italia, farà un caldo torrido: segnatevi questa data - Ecco quando sopraggiungerà l'anticiclone nella Penisola e le temperature si faranno decisamente afose nel nostro Paese. 🔗diregiovani.it