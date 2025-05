Finale di Coppa Italia guai per Italiano | stagione finita per un giocatore del Bologna

A sole 48 ore dalla finale di Coppa Italia, il Bologna deve affrontare un grave imprevisto: la stagione di un suo giocatore è giunta al termine. Mentre l'attesa cresce per la sfida contro il Milan, il club emiliano si prepara a combattere non solo sul campo, ma anche a far fronte a questo inaspettato colpo.

A due giorni dalla Finale di CoppaItalia, il Bologna deve salutare un giocatore: stagionefinita in anticipo.Scorrono le lancette sugli orologi, con la Finale di CoppaItalia sempre più vicina. La prima delle due sfide che in meno di sette giorni vede sfidarsi Milan e Bologna è già andata in onda. Contro ogni pronostico, in campionato i rossoneri hanno avuto la meglio, tanto da riuscire a ribaltare una situazione di svantaggio nei venti minuti finali della partita.Mercoledì allo stadio Olimpico di Roma andrà la seconda sfida, quella più importante. Per il Diavolo la vittoria significherebbe mettere in cassaforte il secondo trofeo stagionale e un posto in Europa League. Così come per i rossoblù, vista la spietata corsa ad un quarto posto leggermente allontanatosi, potrebbe significare conquistare la terza CoppaItalia della sua storia – e blindare, anche in questo caso, uno dei posti in Europa.

