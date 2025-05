Film in uscita questa settimana al cinema 12 maggio – 18 maggio

Scopri i film in uscita nei cinema italiani dal 12 al 18 maggio! Questa settimana, non perderti "Cuore Selvaggio", diretto da David Lynch e con un cast stellare. Resta aggiornato sulle novità e sostieni No#News!

Scopriamo quali sono i film in uscita nei cinema italiani nella settimana dal 12 maggio al 18 maggio. sostieni No#News e visita il nostro sponsor sostieni No#News e visita il nostro sponsor Cuore selvaggio. Data di uscita: 12 maggio 2025. Regia: David Lynch Cast: Jack Nance, Jack Jozefson, Bob Terhune, Gregg Danddrige Drammatico, Stati Uniti 1990, 127 min. Sailor e Lula sono amanti, ma si separano dopo che Sailor viene incarcerato in seguito ad un omicidio commesso per legittima difesa. Dopo il suo rilascio, i due fuggono per andare in California, violando apertamente gli obblighi di libertà vigilata. Sulle loro tracce un detective sguinzagliato da Marietta, squilibrata madre di Lula, che farà di tutto per ritrovarli e uccidere Sailor. Di motel in motel, travolti da una passione incendiaria, i due fuggitivi trascinano lo spettatore in un affascinante road movie attraverso un’America disperata, violenta, pornografica. 🔗Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Film in uscita questa settimana al cinema (12 maggio – 18 maggio)

Se ne parla anche su altri siti

Quali sono i nuovi film in uscita al cinema questa settimana? Le novità da vedere in sala

Lo riporta cinema.everyeye.it: Siamo giunti a metà della nostra lista dei 10 film più imperdibili di aprile 2025, ma in questo articolo analizzeremo nello specifico le novità in arrivo nelle sale in questa settimana di Pasqua.

Calendario film uscita nella settimana 19 del 2025

Riporta mymovies.it: Calendario dei 24 film in uscita nella settimana 19 del 2025 al cinema. Le recensioni, trame, listini, poster e trailer.

“Bird”, la metafora della crescita in un film toccante

Segnala ilsole24ore.com: Tra le novità al cinema, il nuovo lungometraggio di Andrea Arnold, presentato in concorso al Festival di Cannes dello scorso anno ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Wonder Boy: Asha in Monster World - Uscita il 28 maggio su PS4/Switch

ININ Games e STUDIOARTDINK sono lieti di annunciare l'uscita ufficiale di Wonder Boy: Asha in Monster World in versione fisica e digitale per Nintendo Switch e PS4 sarà il 28 maggio 2021 in Nord America, Europa e Australia.