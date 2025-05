Filippine urne aperte per le elezioni di medio termine | folla ai seggi

Urne aperte nelle Filippine per le elezioni di medio termine, con oltre 68 milioni di cittadini chiamati a esprimere il proprio voto in circa 18.000 seggi. Gli elettori sceglieranno la metà dei 24 membri del Senato e tutti i 317 seggi della Camera dei Rappresentanti, oltre a varie cariche locali. La competizione per il Senato è particolarmente sotto i riflettori, poiché potrebbe influenzare il futuro politico del Paese.

urneaperte nelle Filippine per le elezioni di mediotermine. Oltre 68 milioni i cittadini chiamati al voto nei circa 18.000 seggi nazionali e locali per eleggere la metà dei 24 membri del Senato, tutti i 317 seggi della Camera dei Rappresentanti e varie cariche nelle province, nelle città e nei comuni. I riflettori sono puntati sulla corsa al Senato, che potrebbe determinare il futuro politico della figlia di Duterte, la vicepresidente Sara Duterte. Duterte è detenuto presso la Corte penale internazionale dell’Aia da marzo, in attesa di processo per crimini contro l’umanità per la brutale guerra alla droga che ha causato la morte di migliaia di sospetti durante la sua presidenza dal 2016 al 2022. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Filippine, urne aperte per le elezioni di medio termine: folla ai seggi

Elezioni di medio termine nelle Filippine: un referendum sulla faida tra Marcos e Duterte - Milioni di filippini si sono recati alle urne questa mattina per le elezioni di medio termine, considerate un referendum sulla faida in corso tra il presidente Ferdinand Marcos e la vicepresidente ... 🔗quotidiano.net

