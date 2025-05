Filippine al voto | Marcos o la Duterte?

In breve da Zazoom:

Questa mattina, oltre 2,16 milioni di filippini si sono recati alle urne per le elezioni di medio termine, un voto cruciale che funge da referendum sulla tensione tra il presidente Ferdinand Marcos e la vicepresidente Sara Duterte, attualmente sotto processo di impeachment. Le urne, aperte dalle 7:00 locali, determineranno i 12 senatori che influenzeranno significativamente le prossime elezioni presidenziali del 2028.

