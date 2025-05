Alla Fiera di Primavera, Marco Casucci (Noi Moderati) sottolinea l'importanza di non limitare l'uso del complesso zootecnico Silvio Datti. Queste iniziative sono fondamentali per tracciare strategie efficaci a sostegno del settore e garantire un futuro prospero agli allevatori, promuovendo un confronto diretto e costruttivo tra tutte le parti coinvolte.

© Arezzonotizie.it - Fiera di Primavera, Casucci: "Non limitare l'uso del complesso zootecnico Silvio Datti"

“È proprio tramite iniziative di questo genere, promosse nell’ambito della Fiera di Primavera , che si possono individuare le giuste azioni da programmare per il bene del settore”. Con queste parole il consigliere regionale Marco Casucci (Noi Moderati) commenta l’incontro con gli allevatori cui ha. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Eventi week-end: 3 giorni di Street-food a Bollate e 44ma “Fiera di Primavera” a Paderno - Questo fine settimana, da venerdì 4 a domenica 6 aprile arrivano lo Street-food in piazza a Bollate, con musica e giostre e la “Fiera di Primavera” a Paderno, con tante bancarelle e iniziative, fra cui spettacoli, musica ed eventi promossi delle associazioni. Tra gli altri appuntamenti ricordiamo anche “Beer festival” e “Circus night” a Cusano [...] 🔗 Leggi su ilnotiziario.net

VIDEO | "Puntiamo sui grandi eventi. Il 1 maggio? Intanto c'è la fiera di primavera": così Cremonese replica al Pd - Prosegue il botta e risposta sull’organizzazione degli eventi di primavera, a Pescara. Dopo l’ultimo attacco dei consiglieri comunali dem, che ribadiscono quali e quanti sono stati i concerti organizzati negli anni in città per il 1 maggio, non tarda ad arrivare la risposta dell’assessore Alfredo... 🔗Leggi su ilpescara.it