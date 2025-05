Fidanzati vanno al mare in litoranea poi non trovano più la moto | è caccia al ladro

Una giornata al mare che si trasforma in un incubo: è questa la triste esperienza di una coppia di Salerno, che lo scorso weekend ha visto svanire in un attimo il proprio gioiello a due ruote. Dopo ore di relax sulla spiaggia di Eboli, al momento di tornare, si trovavano di fronte a una brutta sorpresa: la moto parcheggiata nei pressi dell’arenile era scomparsa. La denuncia è immediata.

Tanta amarezza per una coppia di Salerno che, lo scorso weekend, si è recata in litoranea, precisamente nella zona di Eboli, per trascorrere una giornata al mare. Ma, dopo ore di relax e svago, la brutta sorpresa: la moto parcheggiata a poca distanza dall’arenile è stata rubata. La denuncia. 🔗Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Fidanzati vanno al mare in litoranea, poi non trovano più la moto: è caccia al ladro

