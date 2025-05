Fibrillazione atriale | al San Matteo operata con successo una paziente di 65 anni

Pavia, 12 maggio 2025 - Un importante traguardo per la cardiologia del Policlinico San Matteo: è stato effettuato con successo il primo intervento di ablazione di aritmie cardiache grazie all'innovativo sistema di mappatura e ablazione Affera. Questo avanzato strumento, unico nel suo genere, permette una ricostruzione accurata dell'anatomia cardiaca e una mappatura veloce e dettagliata, offrendo nuove prospettive di trattamento per i pazienti affetti da aritmie.

Pavia, 12 maggio 2025 - La struttura di aritmologia della cardiologia del Policlinico San Matteo ha eseguito con successo il primo intervento di ablazione di aritmie cardiache utilizzando il sistema innovativo di mappatura e ablazione Affera, attualmente l’unico sistema disponibile che consente una ricostruzione precisa dell’anatomia cardiaca e una mappatura rapida e dettagliata.Grazie all’impiego di un solo catetere, il sistema permette l’erogazione sia di radiofrequenza sia di elettroporazione, aumentando così l’efficacia del trattamento e migliorandone il profilo di sicurezza. Il San Matteo è tra i primi dieci ospedali dell’Europa Occidentale ad adottare questa tecnologia all’avanguardia. La procedura è stata eseguita su una paziente 65enne, da anni affetta da Fibrillazione atriale e tachicardie atriali ricorrenti, non più controllabili con la sola terapia farmacologica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

