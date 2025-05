Fiabe in musica Un concerto corale fra ascolto lettura e fantasia

Protagonista di "Fiabe in Musica" è l'incanto delle storie che si fondono con le melodie, creando un viaggio magico tra ascolto e lettura. L’Associazione Voceincanto APS invita bambini, famiglie e appassionati a vivere un'esperienza unica, dove la fantasia prende vita attraverso il canto e la narrazione, il 16 maggio 2025 presso la Biblioteca Città di Arezzo.

L'Associazione Voceincanto APS presenta "Fiabe in musica", un concerto-spettacolo dedicato ai più piccoli, alle famiglie e a tutti gli amanti delle Fiabe, in programma venerdì 16 maggio 2025 alle ore 17:30, presso la Sala delle Conferenze della Biblioteca Città di Arezzo.

L'Associazione Voceincanto APS presenta "Fiabe in Musica", un concerto-spettacolo dedicato ai più piccoli, alle famiglie e a tutti gli amanti delle fiabe, in programma venerdì 16 maggio 2025 alle ore

