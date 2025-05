Festival pianistico Luna Park e conferenze | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Lunedì 12 maggio, la Bergamasca si anima con eventi imperdibili: la pianista Gloria Campaner delizierà il pubblico con un concerto-conferenza a Osio Sotto nell'ambito del Festival Pianistico. Nel contempo, il

Il concerto-conferenza della pianista Gloria Campaner a Osio Sotto per il Festivalpianistico, il LunaPark a Borgo Palazzo e conferenze. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 12 maggio.Ecco gli appuntamenti.BergamoSino al 25 maggio a Bergamo, in via Borgo Palazzo, ci sarà il “LunaPark Fiera di Primavera”, con un ricco programma di attrazioni ed eventi.Gli orari di apertura sono i seguenti: da lunedì a giovedì il parco sarà aperto dalle 16.30 alle 18.30 e dalle 20.30 fino a mezzanotte; il venerdì, il sabato e nei giorni prefestivi dalle 16.30 alle 18.30 e dalle 20.30 fino all’una di notte; la domenica e nei giorni festivi l’apertura sarà continuata dalle 15.30 fino a mezzanotte.provinciastasera alle 20.30 alla sala della comunità di Osio Sotto si terrà un concerto-conferenza della pianista Gloria Campaner dal titolo “Il suono delle emozioni”. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Festival pianistico, Luna Park e conferenze: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

