Il Festival dell’Adolescenza torna a Vimodrone, dove i giovani sono i veri protagonisti! Tra Pokemon, razzi progettati dagli studenti del Politecnico e un corso di manga, la giornata promette un mix di divertimento e riflessione, anche sull'Europa. Domenica, in presenza e in diretta streaming, si svolgeranno oltre 70 eventi in 7 giorni, coinvolgendo 12 centri dell'Est Milano per celebrare la creatività e la socialità giovanile.

Festivaldell’adolescenza, Giovaniprotagonisti fra Pokemon, razzo progettato dagli studenti del Politecnico, corso di manga e una riflessione sull’Europa: domenica all’Hub di Vimodrone e in diretta streaming per la kermesse dedicata ai ragazzi fra esperti e socialità. Una giornata ricca di appuntamenti al centro del programma: 70 eventi in 7 giorni in 12 centri dell’Est Milano. Tante le attività per Giovani e adulti con un capovolgimento di ruoli: i figli insegnano ai genitori a farsi strada nel loro mondo per coglierne dinamiche e difficoltà. C’è stato anche un focus sulla proposta di legge per le "Quote generazionali", "obiettivo, garantire la presenza di under 35" nei posti di comando. A sostenere l’iniziativa che sta raccogliendo firme in tutto il Paese, Germano Lanzoni, attore de "Il Milanese imbruttito", testimonial della manifestazione. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Festival dell’adolescenza. Giovani protagonisti fra Pokemon e manga

