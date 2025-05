Festival Cannes | debutto di Amelie Bonnin e dibattiti su crisi AI e decoro sul red carpet

Il 78° festival di Cannes si apre con una cerimonia carica di emozioni, celebrando il debutto alla regia di Amelie Bonnin con "Partir un jour", protagonista Juliette Armanet. Oltre alla magia del cinema, si accendono dibattiti sulla crisi dell'AI e sul decoro sul red carpet, rendendo l'evento un palcoscenico di riflessioni culturali.

Si vive un turbine di emozioni con Partir un jour, il debutto alla regia di AmelieBonnin che vede protagonista la cantante Juliette Armanet. La pellicola debutterà durante la serata inaugurale del 78° Festival di Cannes, evento che quest'anno si apre con una cerimonia ricca di sentimenti e con l'onorificenza della Palma d'oro onoraria destinata .

