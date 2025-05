Festa a Monreale in piazza i bolidi storici del Giro di Sicilia

Monreale si prepara a vivere un evento imperdibile: la "Coppa Panormitan 1904-2025", una celebrazione dei bolidi storici del Giro di Sicilia nel suggestivo contesto dell'itinerario arabo-normanno. Una festa che unisce passione per le auto d'epoca e bellezze culturali, promettendo emozioni uniche per appassionati e visitatori. Non mancate!

Nell’ambito dell’itinerario arabo-normanno, l’appuntamento a Monreale è con la “Coppa Panormitan 1904-2025”, la prima corsa dei Florio(Monrealelive.it) 🔗Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Festa a Monreale, in piazza i bolidi storici del Giro di Sicilia

Le notizie più recenti da fonti esterne

Gran finale di Carnevale a Monreale: Piazza Guglielmo in festa con i carri allegorici di Pioppo - Monreale – Si è conclusa con grande successo di pubblico la festa di Carnevale organizzata dall’Assessore allo Spettacolo del Comune di Monreale, Salvo Giangreco, in collaborazione con l’agenzia Afficom, la Pro Loco Monreale e Smile Party. La manifestazione, che ha animato le vie della città con musica, balli e colori, ha visto la partecipazione entusiasta […](Monrealelive.it) 🔗Leggi su monrealelive.it

Gran finale di Carnevale a Monreale: Piazza Guglielmo in festa con i carri allegorici di Pioppo - Monreale – Si è conclusa con grande successo di pubblico la festa di Carnevale organizzata dall’Assessore allo Spettacolo del Comune di Monreale, Salvo Giangreco, in collaborazione con l’agenzia Afficom, la Pro Loco Monreale e Smile Party. La manifestazione, che ha animato le vie della città con musica, balli e colori, ha visto la partecipazione entusiasta […](Monrealelive.it) 🔗Leggi su monrealelive.it

Festa della donna a Prato, nuovo appuntamento in Piazza delle Carceri per bambini e adulti - Prato, 6 marzo 2025 - Sabato 8 marzo torna in Piazza delle Carceri il progetto pensato dall'amministrazione comunale, in collaborazione con diverse realtà cittadine, per portare le famiglie in centro predisponendo delle piazze adatte ai bambini e stavolta è dedicato alla festa della donna. Dalle 15:30 ecco tante attività a cui i più piccoli potranno partecipare insieme agli adulti. Attività che sono state organizzate dal Comune di Prato insieme a Scuola di Cinema Anna Magnani, Modi di Essere Aps, Riciclidea, Abbracci gratis Prato, biblioteca Lazzerini e Associazione italiana Dislessia – ... 🔗Leggi su lanazione.it

Monreale, sparatoria in piazza: tre ragazzi morti, due feriti. «Una lite per futili motivi, in azione un commando di giovani dello Zen di Palermo». - La sparatoria è avvenuta a Monreale, vicino a Palermo, in una piazza dove si trovavano almeno un altro centinaio di persone: secondo i primi riscontri ad entrare in azione sarebbe stato un gruppo di g ... 🔗msn.com

La strage disumana sulla piazza di Monreale - Caro Aldo,sono sconvolto all’idea che ci si metta a sparare contro qualcuno solo perché ha osato esprimere una critica. La ... 🔗corriere.it

Tragedia in Monreale : Fucilazione in piazza u sabbatu sera - U sabbatu sera, Monreale, una piccula cità à a periferia di Palermu, hè stata trasfurmata in un teatru di viulenza. Cume centinaie di persone si riuniscenu in piazza per gode di ... un cuntestu chì ... 🔗notizie.it