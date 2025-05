Ferrari Purosangue | con Mansory diventa Pugnator Tricolore

In breve da Zazoom:

La Mansory Pugnator è un'interpretazione audace e lussuosa della Ferrari Purosangue, il primo SUV a quattro porte della casa di Maranello. Il suo nome, che significa

La MansoryPugnator rappresenta una reinterpretazione audace e lussuosa della FerrariPurosangue, il primo SUV a quattro porte e quattro posti nella storia della casa di Maranello. Il nome “Pugnator”, che in latino significa “combattente”, riflette l’intento del tuner tedesco di esaltare ulteriormente le caratteristiche sportive e aggressive del veicolo.Design EsternoEsteticamente, la Pugnator si distingue per una carrozzeria completamente rivisitata, caratterizzata da una speciale verniciatura “Vermillion”, un rosso metallizzato intenso che richiama la tradizione Ferrari . Il bodykit include numerosi elementi in fibra di carbonio forgiato, come il cofano anteriore, le prese d’aria maggiorate, i passaruota ampliati e un nuovo paraurti posteriore con diffusore integrato. Un alettone a due pezzi sovrasta la coda del veicolo, migliorando l’aerodinamica e conferendo un aspetto ancora più imponente. 🔗Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Ferrari Purosangue: con Mansory diventa Pugnator Tricolore

Su questo argomento da altre fonti

LIVE F1, GP Giappone 2025 in DIRETTA: FP3 e qualifiche, la Ferrari cerca un guizzo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVEBuongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della FP3 e delle qualifiche del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Suzuka si prospetta un day-2 particolarmente impegnativo per i piloti e le scuderie in cerca della miglior prestazione possibile per ottenere un piazzamento in griglia consono alle proprie potenzialità.La Ferrari va in cerca di un guizzo. 🔗Leggi su oasport.it

Kyiv e non solo. Così l’Europa diventa l’argine alle derive di Putin e Trump - Forse è solo un’illusione, un colpo di sole primaverile, una speranza che cerchiamo disperatamente di trasformare in un fatto reale. Forse è così, forse è solo una proiezione dei nos... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗Leggi su ilfoglio.it

L'ex sindaco e ministro Zanonato diventa direttore di Confesercenti del Veneto centrale - Sindaco, ministro dello sviluppo economico, europarlamentare, presidente del Conservatorio Pollini e ora anche direttore di Confesercenti del Veneto Centrale. Dopo le voci delle ultime settimane, nella mattinata di oggi, 2 aprile, si terrà la conferenza stampa in via Savelli che confermerà il... 🔗Leggi su padovaoggi.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ferrari Purosangue by Mansory: sentimenti contrastanti; Ferrari Purosangue diventa Pugnator con il folle tuning di Mansory; La Ferrari Purosangue Mansory è realtà, ma il nome Pugnator forse non è dei più azzeccati; Mansory Pugnator: la Ferrari Purosangue diventa più potente e lussuosa. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ferrari Purosangue by Mansory: arriva l’edizione Tricolore da 755 CV - Mansory Pugnator Tricolore, un SUV basato sulla Ferrari Purosangue con design audace e motore V12 da 755 CV. 🔗msn.com

Ferrari Purosangue, il tuning più estremo è il Pugnator Tricolore di Mansory - Il tuner tedesco ha dato vita a una elaborazione del Suv di Maranello che farà discutere: edizione limitatissima e potenza aumentata per il V12 italiano ... 🔗auto.it

Ferrari Purosangue by Mansory: solo 3 esemplari per la “Pugnator Tricolore” - Considerando i circa 450.000 euro di partenza della Purosangue, l’intervento di Mansory spinge facilmente a cifre ben oltre il milione. 🔗clubalfa.it