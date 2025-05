Fermo chiude al traffico Ecoday un altro successo Pienone a Villa Vitali

Il rinnovato parco di Villa Vitali ha accolto con entusiasmo l'Ecoday, la festa della città senza auto. Visitatori sorridenti, passeggini e cani al guinzaglio hanno riempito il viale chiuso al traffico, trasformandolo in un luogo di incontro e svago. Questo evento, ormai consolidato nel tempo, continua a richiamare l'attenzione e a promuovere uno stile di vita sostenibile, celebrando la bellezza della mobilità eco-friendly.

Già vedere gente che arriva a piedi, anche da lontano, coi passeggini, i cani al guinzaglio e il sorriso, è un successo. È il risultato dell’Ecoday, la festa di una città senza auto, che si rinnova ormai da anni senza perdere interesse. Quest’anno anche grazie al rinnovato parco di VillaVitali c’è stato un Pienone, con il viale chiuso al traffico. In mattinata si è visto in sella alla bici da corsa anche il sindaco Paolo Calcinaro, con gli assessori Mauro Torresi, Ingrid Luciani e Micol Lanzidei, Mirco Giampieri, Alessandro Ciarrocchi e Alberto Scarfini, tutti a curare ogni dettaglio dell’evento, col supporto dei consiglieri comunali. Le associazioni animaliste hanno portato cuccioli da adottare e l’Asite ha raccontato la sua attività. "E’ la città che si mobilita – ha sottolineato l’assessore Lanzidei – la forza di questa esperienza è proprio nel volontariato, nell’impegno degli stessi cittadini che si sentono coinvolti. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fermo chiude al traffico. Ecoday, un altro successo. Pienone a Villa Vitali

