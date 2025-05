Fermato in monopattino in centro perché senza casco è irregolare in Italia

Un normale controllo di routine per l'uso del casco su un monopattino si è trasformato in una situazione più complessa a Ferrara. Durante l'operazione, un cittadino nigeriano è stato denunciato e successivamente espulso per la sua irregolarità sul territorio nazionale. Un episodio che mette in luce le continue verifiche di sicurezza in città.

Un normale controllo per mancato uso del casco su un monopattino si è trasformato in un'operazione che ha portato alla denuncia e all'espulsione di un cittadino nigeriano risultato irregolare sul territorio nazionale.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayL'episodio è avvenuto nella. 🔗Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Fermato in monopattino in centro perché senza casco, è irregolare in Italia

Ne parlano su altre fonti

Fermato in monopattino in centro perché è senza casco, è irregolare in Italia - Un normale controllo per mancato uso del casco su un monopattino si è trasformato in un'operazione che ha portato alla denuncia e all'espulsione di un cittadino nigeriano risultato irregolare sul territorio nazionale.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayL'episodio è avvenuto nella... 🔗Leggi su ferraratoday.it

Bassano del Grappa, fermato in monopattino senza casco: aggredisce un poliziotto con una sbarra di metallo - A Bassano del Grappa, un cittadino marocchino è stato arrestato per resistenza e lesioni dopo aver aggredito agenti con una sbarra di metallo. 🔗Leggi su notizie.virgilio.it

Fermato sul monopattino senza casco e con le cuffie: minorenne prende a botte il vigile - Ferrara, 2 aprile 2025 – Un’aggressione ingiustificabile e deplorevole. Si tratta di quanto successo nel pomeriggio del 28 marzo scorso. Due agenti della Polizia Locale Terre Estensi, impegnati nel servizio di viabilità all'uscita di una scuola nella zona est di Ferrara, sono stati protagonisti di un'inaspettata aggressione, da parte di un minore, al termine del loro turno. Secondo quanto ricostruito i due, mentre si stavano avvicinando alla loro auto per tornare nella caserma di via Tassoni, hanno notato un giovane a bordo di un monopattino elettrico che si immetteva velocemente ... 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Fermato in monopattino in centro perché è senza casco, è irregolare in Italia; Fermato senza casco sul monopattino, scoperto con permesso di soggiorno scaduto: scattano espulsione e denuncia; Fermato dalla polizia locale in via di Prè con monopattino rubato: denunciato per ricettazione; Monopattini, stretta a Modena: casco obbligatorio, subito le prime multe. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Fermato senza casco sul monopattino, scoperto con permesso di soggiorno scaduto: scattano espulsione e denuncia - Un normale controllo per mancato uso del casco su un monopattino si è trasformato in un'operazione che ha portato alla denuncia e all'espulsione di un cittadino nigeriano risultato irregolare sul ... 🔗cronacacomune.it

Controlli sui monopattini, in 6 senza casco: multati - A seguito delle recenti modifiche al Codice della Strada, la Polizia di Stato di Parma ha intensificato i controlli per garantire il rispetto delle nuove norme di comportamento che regolano l’uso dei ... 🔗gazzettadiparma.it

In monopattino senza casco. Minorenne picchia un agente. Dopo la fuga, scatta la denuncia - Sfreccia senza casco sul suo monopattino a pochi metri dalla pattuglia ... Così l’assessore Cristina Coletti: "Esprimo ferma condanna per la grave aggressione subita dai nostri agenti. 🔗msn.com