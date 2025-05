Fermato in monopattino in centro perché senza casco è irregolare in Italia

Un normale controllo della polizia per il mancato uso del casco su un monopattino si è trasformato in un'operazione sorprendente, portando alla denuncia e all'espulsione di un cittadino nigeriano trovato irregolare in Italia. L'episodio è avvenuto nel centro di Ferrara, suscitando interesse sulla questione della regolarità dei cittadini stranieri nel paese.

