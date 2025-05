Fermato con un coltello a scatto 15enne denunciato dalla polizia

Durante i controlli del fine settimana a Verbania, la polizia ha fermato un 15enne trovato in possesso di un coltello a scatto con una lama di 8 centimetri. L'operazione ha coinvolto oltre 700 persone e 250 veicoli, mostrando l'impegno delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza pubblica. L'episodio è avvenuto nella mattinata di sabato 10 maggio.

Fermato per un controllo, è stato trovato con un coltello a scatto con una lama di 8 centimetri.É successo a Verbania, durante i controlli del fine settimana della polizia, che ha Fermato oltre 700 persone e 250 veicoli.In particolare, nella mattinata di sabato 10 maggio gli agenti della.

