Fermato con l' hashish nascosto nelle mutande 19enne finisce in manette

Un giovane di 19 anni è stato arrestato dai carabinieri di San Bonifacio, sorpreso con hashish nascosto nelle mutande. L’operazione è avvenuta sabato pomeriggio, quando i militari, attenti ai movimenti sospetti dei ragazzi in prossimità di un centro commerciale, hanno deciso di intervenire per verificare la situazione.

I carabinieri li hanno notati, nel pomeriggio di sabato, fermi nei pressi del centro commerciale di San Bonifacio, nel corso di uno dei consueti servizi del territorio. Insospettiti dal loro atteggiamento, che avrebbe fatto ipotizzare ai militari che volessero sottrarsi alle loro attenzioni. 🔗Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Fermato con l'hashish nascosto nelle mutande, 19enne finisce in manette

Approfondimenti da altre fonti

Fermato in via Milazzo, aveva con se dell'hashish ed era ricercato: 37enne arrestato - I Carabinieri del Nucleo Operativo di Bologna hanno arrestato un 37enne di origine tunisina, destinatario di un ordine di carcerazione per precedenti condanne per 2 anni, 8 mesi e 22 giorni di reclusione.Registrati alla nuova sezione Dossier BolognaTodayL'uomo, che risiede a Bologna ed è... 🔗Leggi su bolognatoday.it

Hashish nascosto nelle bombole del gas: 70enne arrestato sulla A1 dalla Polizia di Stato - Viaggiava verso sud con un carico di oltre 45 chili di hashish nascosti nelle bombole del gas della sua auto: un uomo di 70 anni, cittadino italiano con precedenti di polizia, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Arezzo nel pomeriggio di venerdì scorso.Erano circa le 16 quando una pattuglia della Polizia Stradale di Arezzo-Battifolle, impegnata nei consueti controlli sull’autostrada A1, ha fermato per un controllo una Fiat Multipla. 🔗Leggi su lortica.it

Simba La Rue in auto con Baby Gang senza patente e hashish in tasca: fermato dai vigili e denunciato - Nel pomeriggio di ieri, il trapper Simba La Rue è stato fermato e denunciato per spaccio. Era alla guida di una Mercedes classe G V8 in compagnia dell'amico Baby Gang senza patente e hashish nelle tasche. Per lui, arriva il divieto di ingresso nei locali pubblici.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Fermato con l'hashish nascosto nelle mutande, 19enne finisce in manette; Spacciatore straniero arrestato in via Trieste: nelle mutande marijuana e wax; Droga negli slip e nelle scarpe, ma i carabinieri lo scoprono e lo arrestano; Spacciava in Bmw con la droga nascosta nelle mutande, arrestato. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Ha 35 dosi di hashish nelle mutande: 28enne arrestato per spaccio - Aveva 35 dosi di hashish nascoste nelle mutande, 28enne arrestato per spaccio dopo essere ... dove l’assalto di migliaia di turisti non si è mai fermato. In zona Teatro Romano sabato sera, 19 aprile, ... 🔗veronaoggi.it

Marsala, hashish sotto il sedile: coppia marsalese scoperta con un chilo di droga in macchina - Marsala – La frase chiave hashish nascosto in auto è al centro di un nuovo episodio di cronaca che ha visto protagonisti due giovani marsalesi, rispettivamente di 29 e 21 anni, fermati dai Carabinieri ... 🔗marsalalive.it