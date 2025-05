Fermato con cocaina in macchina a Candiolo uomo rifiuta l’alcoltest per paura del nuovo codice della strada | Avevo fumato uno spinello

Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Candiolo il 10 maggio 2025 dopo aver rifiutato l'alcoltest, rivelando che temeva la sospensione della patente a causa di un precedente consumo di cannabis. Questo episodio mette in luce le rigide normative del nuovo codice della strada, che punisce severamente la guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, elevando l'attenzione sulla sicurezza stradale e il comportamento degli automobilisti.

“Ho rifiutato l’alcoltest per un motivo semplice: quella mattina Avevofumato uno spinello e Avevopaura che mi ritirassero la patente”. Allude alle normative del nuovocodicedellastrada il 50enne arrestato sabato 10 maggio 2025 a Candiolo, dove la polizia stradale lo ferma per un controllo. 🔗Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Fermato con cocaina in macchina a Candiolo, uomo rifiuta l’alcoltest per paura del nuovo codice della strada: “Avevo fumato uno spinello”

Cosa riportano altre fonti

Fermato perché guidava troppo veloce, gli trovano la cocaina in macchina: 22enne arrestato - La polizia ha arrestato un pregiudicato di 22 anni di Acireale che, nei giorni scorsi, è stato visto sfrecciare in auto, a velocità sostenuta, poco dopo la mezzanotte, in via Lorenzo Maddem. A notarlo sono stati gli agenti di una volante. Vista la condotta tenuta dall’uomo, incurante dei... 🔗Leggi su cataniatoday.it

Fermato in autostrada e trovato con un chilo di cocaina nel portabagagli: 23enne arrestato - Fermato in autostrada con un chilo di droga in auto. A essere arrestato un 23enne romano fermato dagli agenti della polizia di L’Aquila sul tratto autostradale A24 tra Tornimparte e L’Aquila Ovest. A riportare la notizia è l’agenzia Adnkronos. A spingere gli agenti a seguire l’auto, una... 🔗Leggi su ilpescara.it

Spaccio: fermato in Bolognina ingoia gli ovuli di cocaina - Bologna, 12 aprile 2025 – Ancona un’operazione anti spaccio in Bolognina, al centro delle attenzione delle forze dell’ordine dopo i vari episodi di violenza. Questa volta, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 38 anni, di origine nigeriana che, fermato dai militari, ha ingerito gli ovuli di cocaina pur di evitare l’ennesimo arresto. Ma l’espediente non ha funzionato: l’uomo è stato portato al pronto soccorso del Maggiore, dove ha espulso i 13 ovuli. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Fermato con cocaina in macchina, rifiuta l’alcoltest per paura del nuovo codice della strada: Avevo fumato uno spinello. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

La macchina modificata per trasportate la cocaina dei narcos di Quarticciolo: i nascondigli segreti - I Falchi della Questura di Roma hanno fermato due uomini sospetti: all'interno dell'auto due ingegnosi scomparti "segreti" per trasportare la ... 🔗fanpage.it

Fermato con 40 kg di cocaina. Stroncato un giro da 4 milioni di euro - Un cittadino albanese di 53 anni, senza precedenti penali, è stato fermato mentre trasportava oltre 40 chilogrammi di cocaina e una somma considerevole di denaro contante, pari a 189.000 euro. 🔗lanazione.it

Fermato a Favignana con 300 grammi di cocaina - <img width="1000" height="576" src="https://trapanioggi.it/wp-content/uploads/2025/04/cocaina-fav.jpg" class="attachment-single_thumb size-single_thumb wp-post-image ... 🔗trapanioggi.it