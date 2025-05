Fermana | Incontro Cruciale per l' Acquisizione da Parte di un Gruppo Internazionale

In breve da Zazoom:

Iniziano oggi dieci giorni cruciali per il futuro della Fermana, con un incontro decisivo imminente tra l'attuale dirigenza e un gruppo internazionale interessato a investire nella società. Questo incontro, che si svolgerà nei pressi di Fermo, potrebbe segnare un cambiamento radicale per il club, aprendo a nuove opportunità e prospettive nel panorama calcistico. Seduti al tavolo, si discuteranno piani e strategie per il rilancio della squadra.

Iniziano oggi dieci giorni fondamentali per il futuro prossimo e non solo della Fermana. Partiamo da quello che avverrà in queste ore quando ci sarà un Incontro proprio nei pressi di Fermo (probabile a Clinicalab) tra l’attuale dirigenza societaria e gli incaricati del GruppoInternazionale con interessi a Malta, interessato ad entrare in maggioranza nella Fermana. Seduti al tavolo sicuramente ci saranno, per la Fermana, Gianfilippo e Umberto Simoni che rappresentano la società in quanto da un un decennio soci della Fermana. Prima con una quota di circa il 40%, prima della scalata alla totalità del pacchetto ovvero il 100% nell’estate del 2023. Insomma loro rappresentano e sono la Fermana ormai da molti anni. Al loro fianco Federico Ruggeri, a Fermo dallo scorso anno nel ruolo di direttore generale che proprio insieme ai Simoni sta portando avanti questa trattativa. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fermana: Incontro Cruciale per l'Acquisizione da Parte di un Gruppo Internazionale

Se ne parla anche su altri siti

Licenziamenti collettivi per ArcelorMittal: incontro cruciale a Confindustria Avellino - La multinazionale dell’acciaio ArcelorMittal ha annunciato la chiusura del proprio stabilimento situato a Luogosano, con il conseguente licenziamento di 70 dipendenti. La decisione, che rientra in un piano di riorganizzazione aziendale, ha scatenato la protesta dei lavoratori, i quali hanno... 🔗Leggi su avellinotoday.it

Milan, Conceicao fa fuori tutti! Sorpresa in panchina. Cardinale: incontro cruciale - Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, giovedì 6 marzo 2025: tante carne al fuoco su più fronti 🔗Leggi su pianetamilan.it

Fermana-Civitanovese: Sfida Cruciale allo Stadio Recchioni - Una speranza per due. Tra Fermana e Civitanovese, è sfida all’ultimo sangue. Fischio d’inizio alle 15, allo stadio Recchioni si incontrano ultima e penultima, distanziate di sole tre lunghezze, quando al termine dei novanta minuti mancheranno due sole giornate alla fine. Basta e avanza questo per inquadrare l’importanza della partita. "Non parlerei proprio di ultima spiaggia perché bisognerà vedere gli altri risultati, ma certo è una partita da vincere – dice il tecnico dei rivieraschi, Luigi Bugiardini -. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

Fermana: Incontro Cruciale per l'Acquisizione da Parte di un Gruppo Internazionale. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Fermana: Incontro Cruciale per l'Acquisizione da Parte di un Gruppo Internazionale - Iniziano oggi dieci giorni fondamentali per il futuro prossimo e non solo della Fermana. Partiamo da quello che avverrà in queste ore quando ci sarà un incontro proprio nei pressi di Fermo (probabile ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Fermana: trattativa avanzata per l'acquisizione da parte di investitori internazionali - Passi avanti concreti e chiusura entro pochi giorni. Questo il riassunto estremo della nota ufficiale emessa dalla Fermana in merito alla trattativa per l’ingresso in società, in quota di maggioranza, ... 🔗ilrestodelcarlino.it