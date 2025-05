Ferito alla schiena con un’arma da taglio | scattano le indagini dei Carabinieri

Tensioni a Montoro questa mattina, dove un uomo di 45 anni è stato trovato con una ferita da accoltellamento alla schiena. I Carabinieri della Compagnia di Solofra sono intervenuti dopo una segnalazione al 112. L'uomo, soccorso prontamente dai sanitari del 118, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale “San Giuseppe Moscati” per ricevere le cure necessarie. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell'accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minutoAttimi di tensione questa mattina a Montoro, dove un uomo di 45 anni è stato rintracciato dai Carabinieri della Compagnia di Solofra con una ferita da accoltellamento allaschiena. L’allarme è scattato a seguito di una segnalazione al 112.L’uomo, soccorso tempestivamente dai sanitari del 118, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino. Attualmente è ricoverato, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri per chiarire la dinamica dell’accaduto e risalire all’autore del gesto.L'articolo Feritoallaschiena con un’arma da taglio: scattano le indagini dei Carabinieri proviene da Anteprima24.it. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ferito alla schiena con un’arma da taglio: scattano le indagini dei Carabinieri

Se ne parla anche su altri siti

Violenza a scuola, studente ferito con arma da taglio in provincia di Siracusa - Un grave episodio di violenza ha scosso un istituto scolastico di Avola, nel siracusano. Due studenti sono stati protagonisti di una lite che è degenerata quando uno dei due ha utilizzato un'arma da taglio, ferendo il compagno alla gamba.L'articolo Violenza a scuola, studente ferito con arma da taglio in provincia di Siracusa sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗Leggi su orizzontescuola.it

Celadina, violenta lite alle case Aler: 29enne ferito alla testa con un’arma da taglio - Foto e video - IL CASO. Nella tarda mattinata di giovedì 3 aprile due soggetti extracomunitari hanno discusso nei pressi del balcone di un’abitazione al piano terra, in via Celadina, prima di scappare. Indagano i carabinieri. Il presidente Aler, Zambelli: «Siamo impegnati nell’arginare l’abusivismo». 🔗Leggi su ecodibergamo.it

Firenze: ferito in via Caracciolo con arma da taglio. I carabinieri cercano gli aggressori - Dai primi accertamenti è emerso che l’uomo era stato aggredito da altri due extracomunitari nei pressi della vicina Coop di via Caracciolo. L'uomo ferito è stato trasportato a CareggiL'articolo Firenze: ferito in via Caracciolo con arma da taglio. I carabinieri cercano gli aggressori proviene da Firenze Post. 🔗Leggi su .com

Ferito alla schiena con un’arma da taglio: scattano le indagini dei Carabinieri; Ferito con arma da taglio alla schiena, indaga la polizia; Rissa dopo la festa, spunta un arma da taglio: giovane finisce al pronto soccorso; Rissa sul lungomare, un ferito da arma da taglio. Indaga la Polizia. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ferito con arma da taglio alla schiena, indaga la polizia - Un ragazzo si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale di Fermo con una ferita da arma da taglio alla schiena. (ANSA) ... 🔗msn.com

Un ragazzo ferito da arma da taglio si presenta al pronto soccorso di fermo dopo una rissa a porto san giorgio - Un giovane ferito da arma da taglio a porto san giorgio durante una rissa sul lungomare gramsci; la questura di fermo indaga con testimonianze e videosorveglianza per identificare i responsabili. 🔗gaeta.it

Rissa nella notte a Porto San Giorgio, ragazzo ferito da una coltellata - Aggredito con un'arma da taglio e poi fuggito: è stato medicato in ospedale con una prognosi di quindici giorni ... 🔗lanuovariviera.it