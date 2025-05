FeralpiSalò sconfitta 3-1 dal Crotone | playoff in salita

La FeralpiSalò affronta una sfida difficile nei playoff nazionali, dopo la sconfitta per 3-1 contro il Crotone. La squadra allenata da Aimo Diana è ora chiamata a un'impresa nella gara di ritorno, in programma mercoledì 14 al

di Luca Marinoni La FeralpiSalò si arrende 3-1 al Crotone e mette subito in salita il suo cammino nella fase nazionale dei playoff. Dopo i primi 90’, mercoledì 14 nella gara di ritorno al “Turina”, la squadra di Aimo Diana non solo sarà obbligata a vincere, ma dovrà superare i rossoblù con due gol di scarto per rimettersi in parità e far valere il suo miglior piazzamento in campionato. Un’impresa che si preannuncia tutt’altro che facile per la formazione gardesana, anche se i calabresi non potranno contare sugli squalificati Vinicius e Cargnelutti. Il primo round si decide nella ripresa. La compagine verdeblù, sorpresa ad un paio di minuti dall’intervallo dal gol di Vinicius, riesce subito a raddrizzare la situazione con Crespi, ma deve soccombere al ritorno dei padroni di casa che firmano con Tumminello e Murano le reti che avvicinano la qualificazione. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - FeralpiSalò sconfitta 3-1 dal Crotone: playoff in salita

Serie C NOW 35esima giornata girone C brutta sconfitta (4-1) del Crotone in trasferta contro la Juve Ng - Juve Next Gen 4Crotone 1Marcatori: 24° Ardiz (R), 39° Pietrelli, 73° Amaradio, 79° Gomez, 88° Guerra ( R )Juve Next Gen (3-5-2): Daffara, Turicchia, F. Scaglia, Gil (Faticanti), Turco (Guerra), Adzic, Macca, Cudrig, Pietrelli, Amaradio, Afena-Gyan. All. BrambillaCrotone (4-2-3-1): D’Alterio, Rispoli (Di Pasquale), Cargnelutti (Cocetta), Armini, Groppelli, Gallo, Stronati (Schiro’), Ricci (Silva), Tumminello (Gomez), Vitale, Murano. 🔗Leggi su laprimapagina.it

Play-off Lega Pro primo turno fase nazionale Crotone vs FeralpiSalo’ 11 maggio ore 20:00 stadio Ezio Scida - Prima sfida in archivio per il Crotone con l’entusiasmo del secondo turno fase a girone superato a spese della Juventus Next Gen e per la squadra pitagorica è già tempo di pensare alla prossima sfida del primo turno fase nazionale. Avversario dei pitagorici il FeralpiSalo’ sul terreno dell’Ezio Scida domenica 11 maggio ore 20:00. Allo stesso orario il 14 maggio la partita di ritorno. La designazione dei cinque incontri che disputeranno andata e ritorno fase nazionale è stata decisa attraverso sorteggio e sono:Crotone vs FeralpiSalo’Atalanta U23 vs TorresGiano Erminio vs MonopoliVis ... 🔗Leggi su laprimapagina.it