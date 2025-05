Femminicidi da Ilaria Sula a Sara Campanella | i casi di cronaca del 2025

In breve da Zazoom:

Le donne, madri e figlie, sono spesso vittime di violenza perpetrata da ex partner o compagni, spinti da un malsano desiderio di possesso o dall'incapacità di accettare una separazione. Anche quest'anno, le pagine di cronaca si tingono di queste tragiche vicende. Dietro ai numeri dei femminicidi si celano volti, storie e vite spezzate, che ci invitano a riflettere sull’urgenza di cambiare questa drammatica realtà.

Chiara Ferragni e i femminicidi di Sara Campanella e Ilaria Sula: «Questa canzone dovrebbe essere un inno». Quali versi ha scelto - Chiara Ferragni è intervenuta sui social per dire la sua sui recenti femminicidi di Sara Campanella, uccisa da un collega di università che la perseguitava, e di Ilaria Sula, morta sotto le coltellate del suo ex fidanzato ingelosito, ha spiegato ai magistrati, da una notifica di Tinder sul cellulare della ragazza. L’influencer ha condiviso un post con alcuni versi della canzone di Giulia Mei, «Voglio essere libera», che secondo lei dovrebbe essere presa come modello culturale, tanto in questi giorni, quanto in futuro: «Voglio essere libera – scrive Ferragni – Canzone di Giulia Mei che ... 🔗 Leggi su open.online

Femminicidi, il ruolo delle madri nei casi di Ilaria Sula e Sara Campanella - In un Paese che cerca ancora di fare i conti con l’orrore dei femminicidi, gli omicidi di Ilaria Sula e Sara Campanella lasciano dietro di sé una scia ancora più inquietante. Non solo per la brutalità degli atti, ma per ciò che è accaduto subito dopo: due madri che, invece di condannare l’azione dei figli, li coprono, li aiutano, in un gesto che sfida la logica, la legge e l’etica.A Roma, il 23enne Mark Antony Samson ha confessato l’omicidio della sua ex fidanzata, Ilaria Sula, 22 anni. 🔗Leggi su panorama.it