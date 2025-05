Femminicdio Chamila i rilievi sul luogo del ritrovamento del cadavere al Parco Nord

La donna è stata uccisa dal collega di lavoro Emanuele De Maria, detenuto in permesso che si è poi suicidato 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Femminicdio Chamila, i rilievi sul luogo del ritrovamento del cadavere al Parco Nord

Le notizie più recenti da fonti esterne

Rilievi sul luogo dell'omicidio di Scopelliti: nei prossimi giorni sarà depositata una prima informativa - Sono durate circa cinque ore le simulazioni della polizia a Piale di Campo Calabro, in provincia di Reggio Calabria, per confrontare alcuni risultati investigativi sull'omicidio del sostituto procuratore generale della Cassazione, Antonino Scopelliti, assassinato a colpi di fucile a pallettoni il... 🔗Leggi su reggiotoday.it

Antonino Scopelliti, riportata sul luogo del delitto la Bmw del giudice: i nuovi rilievi 34 anni dopo l’omicidio - A quasi 34 anni dal 9 agosto 1991, giorno in cui venne ucciso il giudice Antonino Scopelliti, sono iniziati le operazioni di ricostruzioni della dinamica dell’assassinio del giudice, avvenuto mentre a bordo della sua auto a Villa San Giovanni in Calabria.La polizia è tornata sul luogo del delitto per nuovi rilievi scientifici: sul posto è stata portata la Bmw 318i, a bordo della quale si trovava il magistrato quando è stato ucciso, ed anche una moto Honda Gold Wing 1200 che, stando alla versione del pentito Maurizio Avola, sarebbe stata utilizzata per portare a termine l’agguato. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Femminicidio di Settala: i rilievi dei carabinieri sul luogo del delitto - Femminicidio di Settala: i carabinieri sono arrivati sul posto e hanno trovato la figlia della vittima all'ingresso del palazzo, inseguita dal padre. 🔗Leggi su ilgiorno.it

Femminicdio Chamila, i rilievi sul luogo del ritrovamento del cadavere al Parco Nord; Pnrr, Bonetti (Azione): Evitare che Pnrr si trasformi nel più grande fallimento del nostro Paese; Primo Maggio, il corteo della Cgil a Roma per le vie del centro. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Tragedia al Parco Nord: il mistero della scomparsa di Chamila Wijesuriya - Il Parco Nord di Milano, solitamente un luogo di svago e relax, si trasforma in scena di un crimine orrendo. Venerdì 9 maggio, le telecamere di sorveglianza immortalano un momento che, in apparenza in ... 🔗notizie.it

Emanuele De Maria suicida, Chamila morta nel laghetto: il cellulare in metro, la passeggiata, le coltellate. Tutti i punti da chiarire - Emanuele De Maria, 35 anni, non potrà raccontare quello che a tutta evidenza appare il secondo femminicidio commesso nella sua vita. 🔗msn.com

Femminicidio a Milano, Chamila trovata senza vita: De Maria si lancia dal Duomo - È stato ritrovato all’interno del Parco Nord di Milano il corpo che si ritiene appartenere a Chamila Wijesuriyauna, la donna di 50 anni scomparsa da venerdì pomeriggio. A individuarlo è stato un passa ... 🔗informazione.it