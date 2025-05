Fedez dopo lo scontro con Blur | Io un esempio? Ho smesso di esserlo e non voglio più esserlo nemmeno per me stesso

Dopo il controverso scontro nella Kings League Italia, Fedez ha ricevuto il Tapiro d'oro per la sua reazione all'inaspettato confronto con Blur. Il rapper, assistito dall'ex difensore della Juventus Leonardo Bonucci, ha riflettuto sulle tensioni e dichiarato di aver smesso di essere un esempio negativo, promettendo di voler migliorare, sia per sé che per gli altri.

dopo le tensioni sul campo dei quarti di finale della Kings League Italia tra il rapper e lo youtuber, con a far da paciere tra i due, l’ex difensore della Juventus Leonardo Bonucci, Fedez ha ricevuto il Tapiro d'oro. La sua reazione 🔗Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Fedez dopo lo scontro con Blur: «Io un esempio? Ho smesso di esserlo e non voglio più esserlo, nemmeno per me stesso»

