Federica Pellegrini | Ora tifo per i vecchi del nuoto come la Ledecky Ad Atene 2004 mi sentivo piccola e incosciente

Federica Pellegrini, icona del nuoto italiano, riflette sul suo passato e l'evoluzione di questo sport nel nostro paese in un'intervista a Il Messaggero. Con un tocco di ironia, parla del suo tifo per i

FedericaPellegrini ha parlato del suo passato nel nuoto e del futuro di questo sport in Italia. L’intervista a Il Messaggero.Pellegrini: «Ora tifo per i “vecchi” del nuoto, come la Ledecky»Quando sua figlia non era ancora nata, tramite la pancia le promise il record del mondo da riprendere: una cosa simpatica da lei che faceva l’antipatica.«Facevo? Ma c’era da competere: la competizione vuole tutto, gli altri sentimenti vanno lasciati fuori. Io sono una ragazza normale, che ama la famiglia, le cose semplici, fuori dalla gara».Competere con.«L’avversaria a cui penso subito in quei vent’anni di nuoto è Femke Heemskerk: siamo sempre amiche. Laure Manaudou? Con lei non mi sono mai scontrata in campo; quando io ero al massimo, lei si era presa una pausa. Sarà stata una fatalità».Non fu la cosa più bella mettere la mano davanti alla Ledecky a Budapest 2017?«Sì, bello davvero, non tanto per la mano, piuttosto per me stessa. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Federica Pellegrini: «Ora tifo per i “vecchi” del nuoto, come la Ledecky. Ad Atene 2004 mi sentivo piccola e incosciente»

Sara Curtis è stata la grande protagonista della terza giornata degli Assoluti Unipol di Riccione. La 18enne piemontese ha trionfato nei 100 stile libero in 53"01 conquistano il pass iridato (tempo limite 53"8) e un pazzesco record italiano che cancella il 53"18 siglato dalla vincitrice di tutto, Federica Pellegrini, il 25 giugno 2016

Federica Pellegrini posta una foto della sua cagnolina Bianca appoggiata a un pancione in bella vista e scrive: "Bianca sussurra a Bianca. Aspettandoti". Subito si scatena il gossip: la Divina è di nuovo incinta? È in arrivo una sorellina per Matilde?

"Rimango della mia pacata opinione, nonostante il vostro modo di porvi nei miei confronti continui ad essere aggressivo/repressivo. Non ho altro da aggiungere". Con questo post pubblicato sul proprio account X, Federica Pellegrini ha risposto alle critiche per aver detto che "Sinner è stato trattato diversamente dal 99% degli altri atleti" nel corso di un'intervista concessa a La Repubblica ieri, 11 aprile 2025.

Federica Pellegrini, nuotare o ballare? «Bene tutte e due. Perché scegliere? Nuotare è stata e sarebbe la mia comfort zone. Il ballo ha fatto venir fuori quello che avevo ...

Sara è stata intervistata da La Gazzetta dello Sport, e parlando di calcio ha anche reso nota la propria passione per il Torino: "Tifo Toro ...