Federica Abbate | Con Tilt ho fatto un salto di consapevolezza

Federica Abbate, una delle autrici più influenti della musica italiana, ritorna con il singolo "Tilt" (Warner Music Italy), un brano che segna un importante salto di consapevolezza artistica. Non solo autrice prolifica, ma anche talentuosa musicista e cantante, Federica mette finalmente in luce il suo mondo interiore e le sue emozioni.

Milano, 12 mag. (askanews) - E' tra le penne più influenti e prolifiche della scena musicale italiana, ma FedericaAbbate non è solo una autrice, è una musicista e una cantante di livello, torna a metterci la faccia e la voce con il singolo "Tilt" (Warner Music Italy). "Mi sono chiesta a lungo: Federica come artista cosa voleva incarnare, cosa voleva essere, chi voleva diventare, cosa voleva dire e quindi sicuramente questo Tilt creativo è stata una fase molto importante che mi ha portato appunto a fare questo salto. Spesso il Tilt viene visto come qualcosa negativo, un blackout, un cadere nel vuoto però in realtà io credo che sia fondamentale nella nostra vita tanto quanto appunto nella nostra creatività, proprio perché ci dà modo di sperimentare qualcosa in cui non c'eravamo mai messi prima e magari di mettere a fuoco qualcosa che mai ci eravamo aspettati prima di poter portare alla luce e quindi in questo caso Tilt ha significato la fase importante di passaggio dalla dall'autrice alla cantautrice".

