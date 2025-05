FC 25 | Evoluzione Attacco furtivo Sneak Attack

Scopri l'evoluzione "Argento vivo", una strategia avanzata per ottimizzare l'attacco furtivo in EA FC 25. Questa guida completa, disponibile in Ultimate Team dal 12 maggio 2025, offre tutte le informazioni necessarie per padroneggiare le tue evoluzioni. Resta aggiornato con noi e porta il tuo gioco al livello successivo!

Ecco una guida completa dedicata all'Evoluzione denominata "Argento vivo" disponibile in Ultimate Team su EA FC 25 dal 12 maggio 2025. Nel corso dell'anno vi forniamo tutte le informazioni chiave per creare le vostre evoluzioni, nella guida troverete:Requisiti: le caratteristiche, come overall, statistiche etc, che devono avere le card per poter seguire quel particolare percorso di EvoluzioneSfide: Gli obiettivi da superare per ottenere l'upgradePotenziamenti: Le modifiche che l'Evoluzione apporta alle card Data di scadenza: Ogni Evoluzione è disponibile per un tempo limitatoRicordiamo che affinché l'Evoluzione abbia effetto, prima di affrontare le sfide occorre rendere attiva la card presente in quello specifico slot Evoluzione.

