Farmacie di turno a Milano aperte oggi 12 maggio 2025

Hai bisogno di una farmacia di turno a Milano? Non preoccuparti! Qui troverai un elenco delle farmacie aperte, complete di indirizzi e numeri di telefono, per aiutarti a trovare quella più vicina. Scopri subito dove andare per ricevere assistenza e farmaci in qualsiasi momento della giornata!

Cerchi una farmacia di turno aperta a Milano? Consulta il nostro elenco e trova la farmacia più vicina a te a Milano: Farmacia Bracco V. Giovanni Boccaccio,26 tel. +39 02 4695281 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia S. Teresa corso Magenta,96 tel. +39 02 48195412 CHIAMA INDICAZIONI Azienda Farmacie Milanesi S.P.A. V. Monza ,226 tel. +39 02 2579991 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia Ambreck V. Stradivari,1 tel. +39 02 29526966 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia Comunale N. 70 V. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Farmacie di turno a Milano aperte oggi, 12 maggio 2025

